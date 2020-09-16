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Депутаты: политика строится на экономике

После встречи Президента с активом парламентарии поделились впечатлениями от разговора.



Депутат Елена Потапова:

– Наверное, полное осмысление придет позже, потому что разговор был очень большой, искренний и всеобъемлющий. Я получила ответы на вопросы, которых мне не хватало для более четкого понимания. Убедилась, что все мы делаем правильно и что страну мы сохраним. Что главная ключевая сила – это наше гражданское общество, сильная вертикаль власти и полное понимание между всеми ветвями власти в едином стремлении сохранить страну, слышать всех ее граждан и действовать во благо нашего общества.

Постоянная комиссия Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, членом которой я являюсь, в числе первых будет работать над проектом Конституции и, наверное, станет общей площадкой для переговоров представителей всех слоев общества, ведомств.

 Депутат Леонид Брич:

– Почувствовал, что у Президента действительно человеческие переживания за судьбу страны. Он беспокоится за судьбу фактически каждого гражданина, даже людей с отличающейся точкой зрения – это прошло красной нитью.

Политика любого государства в первую очередь строится на экономике. Это тоже стало одним из лейтмотивов встречи. Как бы мы ни выстраивали партийную систему, ни проводили политические реформы – без экономики невозможно никакое дальнейшее строительство нашей страны.

Был затронут вопрос приватизации. Один из тезисов моей предвыборной кампании – за приватизацию. Уяснил (и со слов Президента), что нужно понимать очень тонкую грань между приватизацией в целом и точечной. Для работы в Постоянной комиссии по экономической политике, в которой я председательствую, это тоже будет одним из направлений. Сегодня законопроекты, над которыми мы будем работать, должны и эти моменты затрагивать.

Фото: БЕЛТА
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