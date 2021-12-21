Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании

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– отметилПодготовка новой редакции кодекса обусловлена изменением структуры высшего образования, включением в систему образования Республики Беларусь системы научно-ориентированного образования взамен системы послевузовского образования, расширением сферы применения целевой подготовки специалистов и рабочих (служащих) для удовлетворения потребностей в специалистах в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, в иных населенных пунктах, а также устранением пробелов, выявленных в практике применения Кодекса об образовании. Предлагается сделать обязательным в республике получение общего среднего образования, вводятся нормы, направленные на внедрение инклюзивных подходов в образовании, обеспечивающие равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.На уровне профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и дополнительного образования взрослых появляется возможность получения образования в дистанционной форме, реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия, уменьшается срок получения профессионально-технического образования на основе общего среднего образования в дневной форме получения образования. Такой срок составит от шести месяцев до одного года (вместо одного года – полутора лет). Предусматривается изменение структуры высшего образования, обеспечивающей повышение его привлекательности для иностранных граждан, усиление международного имиджа, гармонизацию системы белорусского высшего образования с международными стандартами (условия для расширения экспорта образовательных услуг) и повышение качества образования.На уровне высшего образования предусматривается: бакалавриат (общее высшее образование сроком 4–4,5 года), магистратура (углубленное высшее образование сроком 1–2 года), непрерывная образовательная программа высшего образования (специальное высшее образование сроком 5–6 лет с дипломом магистра для отдельных технических специальностей и высшее образование по специальностям "здравоохранение"). Послевузовское образование переименовывается в уровень научно-ориентированного образования – аспирантура (адъюнктура) со сроком подготовки не более трех лет.