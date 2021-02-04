Депутаты планируют усовершенствовать формы работы с электронными обращениями граждан. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентина Ражанец.
В ноябре этого года предполагается внесение в Палату представителей проекта закона, который будет корректировать действующий Закон "Об обращениях граждан и юридических лиц".
– В век цифровизации потребуется корректировка работы с электронными обращениями граждан. К примеру, за второе полугодие в Палату представителей поступило 1796 обращений, значительная часть из которых – именно в электронной форме. И такая форма приобретает все большую популярность. Полагаю, что в новом законопроекте найдут отражение нормы, которые усовершенствуют организацию работы с электронными обращениями граждан, – пояснила Валентина Ражанец.
По ее словам, в марте в Палате представителей планируется провести семинар по указанной теме. Депутат выразила надежду, что материалы этого мероприятия станут подспорьем для совершенствования законодательства в этой сфере.
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Депутаты планируют усовершенствовать формы работы с электронными обращениями граждан
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Фото: Александр КУШНЕР