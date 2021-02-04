Депутаты планируют усовершенствовать формы работы с электронными обращениями граждан

В ноябре этого года предполагается внесение в Палату представителей проекта закона, который будет корректировать действующий Закон "Об обращениях граждан и юридических лиц"., – пояснила Валентина Ражанец.По ее словам, в марте в Палате представителей планируется провести семинар по указанной теме. Депутат выразила надежду, что материалы этого мероприятия станут подспорьем для совершенствования законодательства в этой сфере.