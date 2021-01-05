Депутаты Парламентского собрания СГ примут участие в мониторинге за выборами президента Кыргызстана

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Координатором делегации стал член Комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Шевчук. В состав делегации вошли член Комиссии Парламентского собрания по информационной политике Никита Березин и член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Владимир Круглый.Сообщается, что в графике делегации намечены встречи с руководством Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, главами Штаба Миссии Исполкома СНГ и других миссий международных наблюдателей. А 10 января парламентарии посетят избирательные участки Бишкека и примут участие в заседании Совета координаторов Миссии наблюдателей от СНГ.Напомним, что 10 января в Кыргызстане также пройдет референдум по определению формы правления в стране. Граждане будут выбирать между парламентской и президентской формами правления. На 28 декабря 2020 года ЦИКом аккредитовано 311 международных наблюдателей из 43 стран мира, представляющих 31 международную организацию.Кстати, в этот же день, 10 января, представители Парламентского собрания в составе Миссии наблюдателей от СНГ примут участие в международном наблюдении за выборами депутатов Мажилиса (нижней палаты) Парламента Казахстана. Делегацию возглавляет председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров. В ее состав также входят председатель Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева и член Комиссии Парламентского собрания по законодательству и Регламенту Светлана Любецкая. Представители Парламентского собрания будут осуществлять международное наблюдение за ходом выборов в Нур-Султане и его пригородах.