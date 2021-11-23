Депутаты Палаты представителей вручили дому-интернату в Шерешево ценные подарки

Депутаты Палаты представителей приехали с подарками в Шерешевский дом-интернат Пружанского района. В Шерешевском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов Пружанского района царила очень теплая атмосфера во время встречи его персонала с депутатами Палаты представителей Национального собрания Беларуси, приехавшими сюда для изучения эпидситуации с социальным обслуживанием проживающих. По поручению Главы государства такая работа проводится уже длительное время. При посещении дома-интерната в Шерешево особое внимание депутаты уделили профилактике коронавирусной инфекции.





Директор учреждения Николай Дрозд рассказал, что оно рассчитано на 300 человек:

- Созданы все условия для постоянного, краткосрочного и временного проживания людей. Есть подсобное хозяйство, где проживающие проходят трудотерапию. Действует кабинет трудотерапии. Практикуется сопровождающее проживание. Словом, делаем все для того, чтобы жизнь людей была интересной, уютной и комфортной.













В связи с пандемией сотрудники дома-интерната работают в условиях карантина, используют вахтовый способ и другие меры, чтобы не допустить инфицирования проживающих, 99 процентов из которых сделали прививки от коронавирусной инфекции. Сейчас активно идет ревакцинация. Для предупреждения распространения вирусных инфекций каждый корпус работает отдельно от остальных. Люди под постоянным наблюдением специалистов.

















Депутаты Палаты Представителей от Брестской области Анатолий Дашко, Жанна Стативко, Евгений Зайцев, Людмила Жолнерчик, Александр Левчук, председатель Пружанской районной организации РОО "Белая Русь" Татьяна Кашкан вручили администрации учреждения термочемодан для перевозки вакцин, бактерицидный облучатель и другие ценные подарки, которые для Шерешевского дома-интерната очень необходимы. Обсудили проблемные вопросы. Один из них связан с тем, что учреждение расположено в глубинке, и специалистов здесь не хватает, особенно молодежи. На работу персонал из Шерешево, Пружан и других населенных пунктов зачастую добирается собственным транспортом. Есть проблемы с обеспечением служебным жильем.

В центре внимания участников встречи были и другие актуальные темы.