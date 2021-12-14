Депутаты Палаты представителей в рамках акции "Наши дети" посетили Ивенецкий дом-интернат

Члены Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей в рамках благотворительной акции "Наши дети" посетили Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития. Такой информацией поделились в пресс-службе Палаты представителей.
Фото: пресс-служба Палаты представителей
Парламентарии поздравили детей с Новым годом, Рождеством и вручили подарки. Дети подготовили творческие номера и с радостью встречали гостей.
– Мы не в первый раз приезжаем к ребятам и каждый раз ждем с нетерпением этой встречи. Мы уже стали друзьями, всегда интересуемся их успехами и гордимся достижениями. Здесь живут талантливые ребята и работают профессионалы с большим сердцем. Каждая встреча – это невероятная эмоциональная отдача, которая дарит ощущение счастья и, конечно же, чуда. Добро и счастье как сообщающиеся сосуды. Помогайте, поддерживайте и становитесь счастливыми, – пожелала председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Людмила Кананович.