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  2. Депутаты Палаты представителей в рамках акции "Наши дети" посетили Ивенецкий дом-интернат

Депутаты Палаты представителей в рамках акции "Наши дети" посетили Ивенецкий дом-интернат

Члены Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей в рамках благотворительной акции "Наши дети" посетили Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития. Такой информацией поделились в пресс-службе Палаты представителей.

Фото: пресс-служба Палаты представителей

Парламентарии поздравили детей с Новым годом, Рождеством и вручили подарки. Дети подготовили творческие номера и с радостью встречали гостей. 

Мы не в первый раз приезжаем к ребятам и каждый раз ждем с нетерпением этой встречи. Мы уже стали друзьями, всегда интересуемся их успехами и гордимся достижениями. Здесь живут талантливые ребята и работают профессионалы с большим сердцем. Каждая встреча – это невероятная эмоциональная отдача, которая дарит ощущение счастья и, конечно же, чуда. Добро и счастье как сообщающиеся сосуды. Помогайте, поддерживайте и становитесь счастливыми, – пожелала председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Людмила Кананович.
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