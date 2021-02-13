Депутаты Палаты Представителей Сергей Клишевич и Игорь Завалей провели онлайн встречу с испанскими коммунистами

Текст письма, подготовленного испанскими коммунистами в августе:

Испанским коммунистам была представлена развернутая информация о результатах Всебелорусского народного собрания. Участники встречи обменялись мнениями по ключевым вопросам общественно-политической ситуации в Беларуси и Испании.Встреча прошла по инициативе испанской стороны и при поддержке белорусского посольства в Испании. Общение могли наблюдать все первичные организации испанской коммунистической партии.На онлайн встрече с испанской стороны присутствовали Виктор Мануэль Лукас, глава Международного секретариата PCPE и член Центрального комитета,Тереза Пантоха, руководитель антиимпериалистического секретариата ПКПЕ и член Центрального комитета, Рохелио Фуэнтес, руководитель антиимпериалистического секретариата ПКП и член секретариата ПКПЕ по вопросам международного и антиимпериалистического характера, Сиско Гарсиа, член антиимпералистических секретариатов ПКНП и ПКПЕ, член исполнительного комитета и центрального комитета ПКНП.- рассказал Сергей Клишевич.Депутаты также рассказали испанским коммунистам о системе нашего образования. Затронули и тему коронавируса. Игорь Завалей рассказал, что этот вопрос очень интересует испанцев:Обсудили также и тему трудоустройства молодежи. Испанцы рассказали, что в Европе в целом очень высокий процент безработицы.Депутаты договорились наладить постоянный контакт с испанскими коммунистами, чтобы доносить до жителей европейских государств правду о событиях, которые сегодня происходят в Беларуси.Еще в августе испанские коммунисты по своей инициативы составили письмо в поддержку нашей страны и распространили его среди своих сторонников. Сергей Клишевич напомнил, что на голосовании в испанском Парламенте против резолюции по Беларуси проголосовал именно представитель коммунистов.ПРИЗЫВ ОСТАНОВИТЬ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ АГРЕССИЮ США И ЕС ПРОТИВ БЕЛАРУСИОт имени организации, юридических и физических лиц, которые поддерживают этот манифест, Мы просим народ Каталонии в целом занять позицию в защиту независимости Беларуси и выступаем против империалистической агрессии и угроз экономических санкций по тому же сценарию, что и в других странах, например, на Кубе и Венесуэле.В ходе прошедших 9 августа в Беларуси президентских выборов победил Александр Лукашенко, который получил по официальным данным 80,1% голосов. 23 сентября он был официально провозглашен Президентом на шестой срок.Напомним, что ОБСЕ отклонила предложение Правительства Минска прислать наблюдателей для проверки прозрачности избирательного процесса. Государственный секретарь США Майк Помпео был первым, кто не признал результат выборов, а также некоторые страны Европейского Союза. Жозеп Боррелл, глава европейской дипломатии – человек, который возглавляет нечистую игру ЕС в отношении Беларуси. Работая с империализмом янки, которые пытаются навязать свое превосходство на европейском континенте, он демонстрирует начало опасной борьбы, похожей на ту, которую ЕС проводит с Россией.Очевидно, когда результат выборов не нравится империалистам, они подключают целый ряд механизмов свержения правительства этой страны: с помощью государственного переворота, экономических санкций, войны в СМИ (включая фейковые новости) с использованием имеющегося юридического, экономического и судебного арсенала. В этом случае все средства хороши. В отношении Беларуси происходит то же самое. Вот почему мы хотим напомнить про опасность увлечения пропагандой врагов народа Беларуси, которая имеет под собой негативное намерение. Беларусь – страна, где государство является крупным собственником, а государственные услуги удовлетворяют основные потребности населения (здоровье, образование и т.д.). Оппозиция защищает неолиберальную систему, предполагающую приватизацию услуг и компаний (для того, чтобы закрыть их, как это делали на большей части бывшего СССР, за исключением Беларуси).Белорусская оппозиция, не признающая своего поражения на выборах, намеревается совершить государственный переворот из-за границы по сценарию Венесуэлы с самопровозглашенным «президентом Хуаном Гуайдо» с «правительство в изгнании». Они даже признают, что получили 53 миллиона евро помощи от Европейского Союза, хотя лицемерно заявляют, что не будут их «использовать».Мы понимаем, что ответственность за разрешение внутренних конфликтов лежит исключительно на народе Беларуси. Сам президент Лукашенко предложил возможность реформирования конституции, планируя внести новую редакцию на референдум, а потом руководствоваться ей в ходе следующих президентских выборов.Мы считаем, что прецедент, имевший место на Украине, где де-факто империализм осуществил государственный переворот, провозгласив модель нападения, теперь намерены повторить в Беларуси при поддержке смертей и разрушений, которые несет любая война. Народ Беларуси имеет историческую память и не забывает об истреблении около 3 миллионов своих жителей (треть населения) в борьбе с национал-фашизмом, поэтому мы не позволим случиться никакому «Евромайдану», который приведет к пролитию крови столь героического народа.ЗА УВАЖЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА БЕЛАРУСИ!!НЕТ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИМ ПОДХОДАМ!!ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЕРОИЧЕСКИЙ АНТИФАШИСТСКИЙ НАРОД БЕЛАРУСИ!!