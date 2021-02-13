Депутаты Палаты Представителей Сергей Клишевич и Игорь Завалей провели онлайн встречу с испанскими коммунистами

Испанским коммунистам была представлена развернутая информация о результатах Всебелорусского народного собрания. Участники встречи обменялись мнениями по ключевым вопросам общественно-политической ситуации в Беларуси и Испании.
Встреча прошла по инициативе испанской стороны и при поддержке белорусского посольства в Испании. Общение могли наблюдать все первичные организации испанской коммунистической партии.
- События, которые происходили в нашей стране в августе, интересны мировой общественности. Нужно отметить, что у нас есть сторонники по всему миру. Испанские коммунисты еще в августе интересовались нашей ситуацией и всячески высказывали поддержку нашему Правительству и государству. Кроме этого, они старались доносить правду до европейской общественности.
На онлайн встрече с испанской стороны присутствовали Виктор Мануэль Лукас, глава Международного секретариата PCPE и член Центрального комитета,Тереза Пантоха, руководитель антиимпериалистического секретариата ПКПЕ и член Центрального комитета, Рохелио Фуэнтес, руководитель антиимпериалистического секретариата ПКП и член секретариата ПКПЕ по вопросам международного и антиимпериалистического характера, Сиско Гарсиа, член антиимпералистических секретариатов ПКНП и ПКПЕ, член исполнительного комитета и центрального комитета ПКНП.
- Вместе с европейскими партнерами мы обсудили итоги Всебелорусского народного собрания, так как все мы знаем, что иностранные СМИ в невыгодном свете представляют то, что там происходило, вырывают фразы из контекста, переворачивают все с ног на голову. Рассказали, что там было, как народ определил свое будущее, какие основные направления для развития были выбраны, - рассказал Сергей Клишевич.
Депутаты также рассказали испанским коммунистам о системе нашего образования. Затронули и тему коронавируса. Игорь Завалей рассказал, что этот вопрос очень интересует испанцев:
- Система борьбы с коронавирусом, которая была выбрана нашим государством, оказалась одной из самых эффективных в мире. Испанцев интересовало, какие меры были предприняты нами и наше отношение к необходимости локдауна, которые, как показал мировой опыт, сильно ударяет по экономике, но не влияет на распространение коронавируса.
Обсудили также и тему трудоустройства молодежи. Испанцы рассказали, что в Европе в целом очень высокий процент безработицы.
-Узнав нашу статистику, они очень удивились, - говорит Игорь Завалей, - ведь в Каталонии до 40 процентов безработицы среди молодежи. А у нас выпускники обеспечены первым рабочим местом. Испанцы выразили сожаление, что та молодежь, которая являлась ядром протестного движения, не ценит это и не может сопоставить как могло быть и как есть.
Депутаты договорились наладить постоянный контакт с испанскими коммунистами, чтобы доносить до жителей европейских государств правду о событиях, которые сегодня происходят в Беларуси.
Еще в августе испанские коммунисты по своей инициативы составили письмо в поддержку нашей страны и распространили его среди своих сторонников. Сергей Клишевич напомнил, что на голосовании в испанском Парламенте против резолюции по Беларуси проголосовал именно представитель коммунистов.
Текст письма, подготовленного испанскими коммунистами в августе:
ПРИЗЫВ ОСТАНОВИТЬ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ АГРЕССИЮ США И ЕС ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
От имени организации, юридических и физических лиц, которые поддерживают этот манифест, Мы просим народ Каталонии в целом занять позицию в защиту независимости Беларуси и выступаем против империалистической агрессии и угроз экономических санкций по тому же сценарию, что и в других странах, например, на Кубе и Венесуэле.
В ходе прошедших 9 августа в Беларуси президентских выборов победил Александр Лукашенко, который получил по официальным данным 80,1% голосов. 23 сентября он был официально провозглашен Президентом на шестой срок.
Напомним, что ОБСЕ отклонила предложение Правительства Минска прислать наблюдателей для проверки прозрачности избирательного процесса. Государственный секретарь США Майк Помпео был первым, кто не признал результат выборов, а также некоторые страны Европейского Союза. Жозеп Боррелл, глава европейской дипломатии – человек, который возглавляет нечистую игру ЕС в отношении Беларуси. Работая с империализмом янки, которые пытаются навязать свое превосходство на европейском континенте, он демонстрирует начало опасной борьбы, похожей на ту, которую ЕС проводит с Россией.
Очевидно, когда результат выборов не нравится империалистам, они подключают целый ряд механизмов свержения правительства этой страны: с помощью государственного переворота, экономических санкций, войны в СМИ (включая фейковые новости) с использованием имеющегося юридического, экономического и судебного арсенала. В этом случае все средства хороши. В отношении Беларуси происходит то же самое. Вот почему мы хотим напомнить про опасность увлечения пропагандой врагов народа Беларуси, которая имеет под собой негативное намерение. Беларусь – страна, где государство является крупным собственником, а государственные услуги удовлетворяют основные потребности населения (здоровье, образование и т.д.). Оппозиция защищает неолиберальную систему, предполагающую приватизацию услуг и компаний (для того, чтобы закрыть их, как это делали на большей части бывшего СССР, за исключением Беларуси).
Белорусская оппозиция, не признающая своего поражения на выборах, намеревается совершить государственный переворот из-за границы по сценарию Венесуэлы с самопровозглашенным «президентом Хуаном Гуайдо» с «правительство в изгнании». Они даже признают, что получили 53 миллиона евро помощи от Европейского Союза, хотя лицемерно заявляют, что не будут их «использовать».
Мы понимаем, что ответственность за разрешение внутренних конфликтов лежит исключительно на народе Беларуси. Сам президент Лукашенко предложил возможность реформирования конституции, планируя внести новую редакцию на референдум, а потом руководствоваться ей в ходе следующих президентских выборов.
Мы считаем, что прецедент, имевший место на Украине, где де-факто империализм осуществил государственный переворот, провозгласив модель нападения, теперь намерены повторить в Беларуси при поддержке смертей и разрушений, которые несет любая война. Народ Беларуси имеет историческую память и не забывает об истреблении около 3 миллионов своих жителей (треть населения) в борьбе с национал-фашизмом, поэтому мы не позволим случиться никакому «Евромайдану», который приведет к пролитию крови столь героического народа.
ЗА УВАЖЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА БЕЛАРУСИ!!
НЕТ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИМ ПОДХОДАМ!!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЕРОИЧЕСКИЙ АНТИФАШИСТСКИЙ НАРОД БЕЛАРУСИ!!
isaenok@gmail.com