Депутаты Палаты представителей: резолюции ПАСЕ - очередная неприкрытая попытка давления на Беларусь

Парламентарии считают, что в законодательстве Беларуси в полной мере реализованы требования Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года. " Предусмотренное ст.19 этого пакта право на свободное выражение своего мнения налагает, в свою очередь, обязанности и особую ответственность, направленные на уважение прав и репутации других лиц, охрану государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Такие подходы свойственны правовым системам европейских стран, в то время как Республика Беларусь в этой части подвергается необоснованной критике. Ничем иным, как проявлением двойных стандартов, такие действия расценивать нельзя, - подчеркивается в комментарии. - В этом же ключе следует рассматривать указание на "размытость" и "нечеткость" норм национального избирательного законодательства, законодательства о массовых мероприятиях, административного и уголовного законодательства. Каких-либо экспертных оценок квалифицированных представителей юридического сообщества и международных организаций в парламент Беларуси не поступало".

Белорусские депутаты отметили, что попытки давления на судебную власть прямо противоречат Основным принципам независимости судебных органов, принятым седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности 26 августа - 6 сентября 1985 года в Милане и одобренным резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года и от 13 декабря 1985 года. Согласно им, не допускаются в отношении отправления правосудия неправомерное влияние, давление, угрозы или вмешательство, прямое или косвенное, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было причинам.

"Весьма важным для нас представляется вопрос, на каком основании докладчик Александра Луи, имея весьма поверхностные представления о ситуации, манипулируя откровенными вымыслами, считает себя вправе выносить безапелляционные вердикты и призывать к принятию дискриминирующих нашу страну мер? Мы не можем трактовать такой подход иначе, как очередную неприкрытую и заведомо бесплодную попытку оказать внешнее давление на суверенное государство. По сути, вместо взвешенных оценок, равноправного диалога и практического сотрудничества с белорусскими властями докладчиком при поддержке ряда европейских государств навязана очередная политизированная и неконсенсусная резолюция. Ее принятие является наглядным примером применения двойных стандартов и кризиса политических институтов, в которых доминируют страны Запада", - говорится в комментарии.

Парламентарии считают неприемлемыми рекомендации Александры Луи по активному использованию этих сомнительных и непроверенных сведений для уголовного преследования белорусских граждан за рубежом, расширения санкций, введения ограничительных мер. "Призываем депутатов ПАСЕ реалистично и непредвзято оценивать ситуацию в Беларуси и регионе, не тратить время на написание бесперспективных документов в угоду политической конъюнктуре", - заключили они.-0-