Депутаты Палаты представителей приняли участие в консультациях регионального офиса Детского фонда ООН

, - рассказал. -Региональные онлайн-консультации "Парламентарии для детей" организованы региональным офисом ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии с целью укрепления и расширения существующего партнерства с членами национальных и международных парламентских ассамблей в регионе, а также содействия обмену передовым опытом в вопросах защиты прав детей., - добавил депутат.