Сегодня на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания депутаты одобрили программу деятельности Правительства Беларуси до 2025 года. Ее представил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
–Наша модель социального государства доказала свою эффективность. Полагаю, что качественные и своевременные решения определенных программой задач, ориентированных на конечный результат, позволят выполнить запланированные показатели и продолжить социально-экономическую политику, направленную во благо человека, – отметила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Людмила Кананович.
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Депутаты одобрили программу деятельности Правительства Беларуси до 2025 года
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ