Депутаты на открытии осенней сессии планируют принять законопроект об изменении Конституции по вопросу введения единого дня голосования

Об этом председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко заявил сегодня на заседании Совета Палаты представителей. Он напомнил, что 28 сентября у Президента был детально обсужден подготовленный Конституционной комиссией проект новой редакции Основного Закона страны:

– Сейчас предстоит его дошлифовка, в которой должны принять активное участие депутаты. Затем проект будет вынесен на общественное обсуждение, а в начале следующего года – на республиканский референдум.





Мы со своей стороны на открытии шестой сессии должны принять законопроект об изменении Конституции по вопросу введения единого дня голосования.

Что касается планов законодательной деятельности в целом, то по итогам работы в межсессионный период сформирован неплохой задел на ближайшую перспективу. Сейчас в парламентских комиссиях находится 37 вопросов. Более половины из них уже подготовлены и включены в проект повестки дня сессии.











































