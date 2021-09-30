Депутаты на осенней сессии рассмотрят республиканский бюджет на будущий год и совершенствование налогового законодательства

Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей.





– Безусловно, одно из центральных мест в сессионной повестке займет бюджетный пакет на 2022 год. На прошлой неделе проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на будущий год были рассмотрены на заседании Совета Министров с участием депутатов. Отмечу, что отдельные депутатские предложения в них уже учтены.

По словам спикера Палаты представителей, на следующей неделе запланирована встреча депутатов с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко:

– Это тоже хорошая возможность еще раз обсудить имеющиеся вопросы по совершенствованию налогового законодательства. Совет Министров традиционно в порядке взаимодействия еще до официального внесения бюджетного пакета представит нам рабочий вариант этих законопроектов. Их нужно будет обсудить в комиссиях с участием профильных министров и провести расширенное заседание Комиссии по бюджету и финансам.