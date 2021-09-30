Депутаты на осенней сессии рассмотрят изменения в законодательство по вопросам уголовной ответственности за призывы к санкциям

Об этом журналистам рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло. Он отметил, что повестка дня осенней сессии, которая открывается 4 октября, включает 20 вопросов.





– Это не окончательная цифра, в течение сессии она будет дополняться. Уже сейчас как минимум 15 вопросов находятся на доработке в Постоянных комиссиях. В первом чтении на сессии предлагается рассмотреть шесть вопросов, в том числе законопроект, инициированный депутатом Олегом Белоконевым. Речь идет об изменениях в законодательство об уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении нашей страны.

Виктор Свилло напомнил, что на весенней сессии был принят целый пакет законов, касающихся укрепления суверенитета нашей страны, защиты конституционного строя и территориальной целостности. И законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям логично дополняет этот пакет:

– Этот законопроект предполагает новую редакцию ст. 361 УК и предусматривает введение уголовной ответственности за призывы к конкретным международным организациям, отдельным государствам либо безадресно к действиям, которые должны привести к санкциям в отношении нашей страны. То есть нанести ущерб, урон нашей национальной безопасности. Я думаю, это своевременный законопроект, и он дополняет наши возможности по защите своей страны.

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