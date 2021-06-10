Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси

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, – говорится в обращении. –Авторы обращения считают, что вместо поддержки и развития взаимовыгодного сотрудничества целый ряд государств активно способствуют дестабилизации обстановки в Республике Беларусь – против нас развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение наших граждан в деструктивную деятельность с целью совершения государственного переворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене., – отмечается в документе., – подчеркивают депутаты и сенаторы. –, – резюмируется в документе.Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, ратующие за введение санкций, а эти люди в основном живут за пределами нашей страны, выступают против народа, против основ нашего государства, в центре внимания которого – человек.– заявила Наталья Кочанова.