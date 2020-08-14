Депутаты и представители гражданского общества обсудили ситуацию в Беларуси

Председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Геннадий Давыдько в начале встречи подчеркнул, что она не носит протокольного характера., – сказал он., – подчеркнул парламентарий., – отметил Геннадий Давыдько.Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак изложил парламентариям, каким видится положение дел правозащитным организациям. Он поблагодарил за возможность обсудить ситуацию и посетовал, что "таких возможностей, к сожалению, было мало раньше"., – констатировал он.Отвечая на вопросы журналистов, председатель Белорусского Хельсинкского комитета подчеркнул, что "сейчас очень важно создать условия для диалога". В числе первых шагов, которые нужно сделать, он назвал обязательное освобождение всех задержанных., – сказал Олег Гулак., – резюмировал он.