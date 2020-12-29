Депутаты Гомеля, Речицы, Добруша и Рогачева определились с делегатами на ВНС

Председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич: «Мы выбираем делегатов для участия в настоящем вече. Это будет фактически прямое народное волеизъявление!»

У каждого района своя квота в зависимости от численности населения. Например, от рогачевских депутатов в Минск отправятся 13 человек.уверен, что февральское собрание будет самым значимым в истории Беларуси:Эти делегаты – лицо народа. Как говорится, соль земли.(это Добрушский район)обеспокоен развитием «роднай мовы»:Вечевая форма ВНС – словно повторение древних белорусских традиций, когда многие вопросы решались на малых и больших сеймах. Выбирали самых лучших и активных, хотя готовы были поехать все, однако существуют определенные ограничения по численности участников ВНС.отметил важность предстоящего события:Завтра выборы делегатов пройдут еще в 18 районных Советах депутатов Гомельской области.