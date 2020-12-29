Депутаты Гомеля, Речицы, Добруша и Рогачева определились с делегатами на ВНС

У каждого района своя квота в зависимости от численности населения. Например, от рогачевских депутатов в Минск отправятся 13 человек. Председатель Довского сельисполкома Юрий Буранко уверен, что февральское собрание будет самым значимым в истории Беларуси:
– Предыдущие Всебелорусские народные собрания проходили в форме большого открытого диалога, думаю, так будет и сейчас. Правда, это собрание – особенное, оно проводится в важный, переломный для страны момент. Решается вопрос нашей государственности в той форме, которую мы развивали последние четверть века. Августовские события показали, что если конструктивная, работающая часть населения будет молчать, то вместо нормальной экономики и социальных бонусов мы получим новые формы майдана и как результат – обнищание населения. Кому это надо? Поэтому важно в нормальных законных рамках провести изменения в Конституции. Более того, поднять целый ряд важных для организации жизни в стране вопросов. Меня, например, очень интересует увеличение роли местного самоуправления в жизни общества.
Эти делегаты – лицо народа. Как говорится, соль земли. Учитель белорусского языка и литературы из Борщевского детского сада – базовой школы (это Добрушский район) Андрей Давыдов обеспокоен развитием «роднай мовы»:
– Несмотря на то что в Беларуси много уделяется сил и средств развитию родного языка, мы не видим увеличения числа говорящих на нем в быту. Это плохо, потеря языка постепенно ведет к потере идентичности. Один из путей популяризации «беларускай мовы» – обращение к ее истории, к тысячелетней истории нашего народа. У нас сотни героических примеров и личностей, которыми можно гордиться, большинство из них говорили и писали по-белорусски. На мой взгляд, вопрос национального языка актуален сегодня. Мы должны развивать это богатство, доставшееся нам от предков.
Вечевая форма ВНС – словно повторение древних белорусских традиций, когда многие вопросы решались на малых и больших сеймах. Выбирали самых лучших и активных, хотя готовы были поехать все, однако существуют определенные ограничения по численности участников ВНС. Председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич отметил важность предстоящего события:
– Мы свидетели практически прямого народовластия, по итогам выдвижения со всей страны на ВНС приедут более 2000 человек – представили трудовых коллективов, партий, органов местной власти. Это будет громкий голос народа, который скажет, куда стране двигаться дальше. Нельзя молчать, нельзя быть равнодушными. Не видео с телеграм-каналов отражение нашей жизни, а рассказы механизаторов, строителей, учителей, врачей, студентов, пенсионеров о том, как они живут, чему радуются, на что надеются, как строят свою жизнь. Сегодня намеренно раздувается конфликт из любого иногда обычного житейского факта, болтунами из-за границы рисуется какой-то идеальный мир будущего, хотя там, за рубежом, проблем не меньше. Поэтому думающим белорусам надо успокоиться и приступить к обсуждению главной темы – как сделать нашу страну лучше. Для этого и поедем на Всебелорусское народное собрание.
Председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич: «Мы выбираем делегатов для участия в настоящем вече. Это будет фактически прямое народное волеизъявление!»
Завтра выборы делегатов пройдут еще в 18 районных Советах депутатов Гомельской области.