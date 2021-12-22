Депутаты Гомельского облсовета утвердили Ивана Крупко в должности председателя облисполкома

Игорь Сергеенко отметил, что свой трудовой путь Иван Крупко начал в одном из хозяйств Несвижского района, где состоялся как специалист, руководитель и где в достаточно молодом возрасте был замечен руководством:
– Впоследствии занимал ряд должностей в системе руководства АПК Несвижского района, имеет опыт руководства районными исполнительными комитетами. В течение восьми лет возглавлял Несвижский райисполком, два года – такой сложный район, как Минский. Концентрировал основное внимание на развитии социально-экономического состояния района, финансового положения отдельных предприятий. Много времени уделял разрешению проблем граждан, активно работал по разрешению возникающих ситуаций в районе. Иван Иванович хорошо разбирается в сфере развития агропромышленного комплекса. Работая в исполнительных комитетах, освоил и другие участки работы. За активное участие в социально-экономической и общественно-политической жизни страны награжден медалью «За трудовые заслуги».
Отдельно Глава Администрации Президента вспомнил качества Ивана Крупко в качестве министра сельского хозяйства и продовольствия. На эту должность он был назначен в марте 2020 года:
– Показал себя достаточно компетентным управленцем. Им создавались активные условия для развития агропромышленного комплекса. За непродолжительный период освоил практически все направления, изучил регионы, в том числе хорошо владеет обстановкой по Гомельской области. Иван Иванович всесторонне взвешивает и обдумывает управленческие решения, всегда советуется с подчиненными, с коллегами, с руководителями. Всегда стремится глубоко изучать ситуацию на каждом направлении и затем принимает решение. В своей деятельности руководствуется государственными интересами.
Гомельская область, отдельно отметил Игорь Сергеенко, это динамично развивающийся регион нашей страны, вклад которого в республиканском объеме составляет 20 процентов промышленного производства и около 14 процентов сельскохозяйственного.
– Думаю, что опыт и профессионализм Крупко Ивана Ивановича позволит придать импульс развитию вашего региона. Наряду с проблемами в агропромышленном комплексе области имеется ряд задач в других отраслях экономики и в социальной сфере, которые вам предстоит решать вместе – одной сплоченной командой. Ее предстоит еще дополнительно сформировать. Это одна из тех задач, которую вчера ставил Президент при назначении Крупко Ивана Ивановича на должность председателя облисполкома.
Новый председатель Гомельоблисполкома Иван Крупко: главная цель моей работы – улучшение качества жизни людейФото: БЕЛТА