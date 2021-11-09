Депутаты дали добро на расширение компетенций индустриального парка "Великий камень"

Депутаты приняли в первом чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

Как сообщила Жанна Чернявская, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы, проект закона предусматривает расширение компетенции парка «Великий камень» в области использования и охраны недр, а именно при принятии решения о предоставлении геологических и горных отводов в границах Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень», за исключением случаев, когда решение о предоставлении горных отводов принимает Президент Республики Беларусь. Документ также относит администрацию парка к государственным органам, осуществляющим регулирование и управление в области обращения с объектами растительного мира на территории индустриального парка, и определяет компетенции администрации парка в области обращения с объектами растительного мира. Предлагаемые изменения относят администрацию парка к государственным органам, осуществляющим регулирование и управление в области рекламы на территории индустриального парка и дополняют администрацию парка компетенциями в области наименований географических объектов на территории индустриального парка.