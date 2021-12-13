Депутаты 14 декабря рассмотрят в первом чтении проект республиканского бюджета на 2022 год

Как сообщили в пресс-службе Палаты представителей, в первом чтении законодатели планируют рассмотреть законопроекты "Об изменении законов" (по вопросам налогообложения), "О республиканском бюджете на 2022 год". Во втором чтении намерены рассмотреть законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О свободных экономических зонах".В двух чтениях будут рассмотрены законопроекты "О геноциде белорусского народа", "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственных наградах Республики Беларусь".