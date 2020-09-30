Об этом заявил сегодня Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей. Совет Палаты обсудил вопрос о четвертой сессии.
– Прежде всего депутатам предстоит участвовать в работе по обновлению Основного закона страны с привлечением самого широкого круга заинтересованных.
Конкретные предложения парламентариев по этому вопросу должны быть представлены до конца октября.
Как подчеркнул председатель Палаты представителей, депутатам необходимо активно подключиться и к работе по формированию программы социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку, совершенствованию избирательного законодательства, законодательства о политических партиях, местном управлении и самоуправлении, других ключевых правовых актов, касающихся политического устройства государства.
В соответствующую межведомственную рабочую группу уже направлен ряд предложений по расширению полномочий Правительства и местных органов власти. В соответствии с требованием Главы государства основополагающие стратегические документы и планы будут вынесены на Всебелорусское народное собрание.
– Через призму поставленных задач депутаты должны рассмотреть программу деятельности Правительства. Ее следует оценивать в увязке с проектами других программных документов на основе глубокого анализа ситуации в стране и регионах, – сказал Владимир Андрейченко и предложил после внесения программы в Палату представителей обсудить ее в избирательных округах, с трудовыми коллективами.
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Депутатам предстоит принять участие в изменении Основного закона страны
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК