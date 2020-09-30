Депутатам предстоит принять участие в изменении Основного закона страны

Конкретные предложения парламентариев по этому вопросу должны быть представлены до конца октября.Как подчеркнул председатель Палаты представителей, депутатам необходимо активно подключиться и к работе по формированию программы социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку, совершенствованию избирательного законодательства, законодательства о политических партиях, местном управлении и самоуправлении, других ключевых правовых актов, касающихся политического устройства государства.В соответствующую межведомственную рабочую группу уже направлен ряд предложений по расширению полномочий Правительства и местных органов власти. В соответствии с требованием Главы государства основополагающие стратегические документы и планы будут вынесены на Всебелорусское народное собрание., – сказал Владимир Андрейченко и предложил после внесения программы в Палату представителей обсудить ее в избирательных округах, с трудовыми коллективами.