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  2. Депутат: законопроект о свободных экономических зонах позволит привлечь в нашу страну новые инвестиции

Депутат: законопроект о свободных экономических зонах позволит привлечь в нашу страну новые инвестиции

Об этом перед заседанием шестой сессии Палаты представителей журналистам рассказала член Постоянной комиссии по экономической политике Светлана Горваль. Сегодня во время сессии депутаты рассмотрят законопроект об изменении «Закона о свободных экономических зонах». Он коснется шести свободных экономических зон. Депутат рассказала об основных новшествах документа:


– Прежде всего законопроект предусматривает перераспределение полномочий между органами государственной власти и предполагает передачу полномочий по изменению границ свободных экономических зон от Главы государства Совету Министров. С инициативой изменения границ свободных экономических зон могут выступать областные исполнительные комитеты, Мингорисполком и администрация свободной экономической зоны.

Также законопроектом предусмотрено, что решение о включении участков сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда будут приниматься Советом Министров по согласованию с Президентом нашей страны. По словам депутата, изменения позволят создать соответствующие условия для активизации инвестиционной деятельности за счет ускорения процесса реализации новых инвестиционных проектов, а также включения в границы свободных экономических зон наиболее востребованных территорий.

– Глава государства неоднократно говорил о том, что благодаря перераспределению полномочий к Совету Министров появится больше возможностей для реализации на местах вопросов государственной важности, – рассказала депутат. – Кроме того, законопроект позволит ускорить процедуру включения некоторых земель в свободную экономическую зону. Для нашей страны свободные экономические зоны  это льготное налогообложение, доступные цены, производство на иных условиях и, конечно, инвестиции.


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Фото: Александр КУШНЕР
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