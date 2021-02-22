На это обратил внимание председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Андрей Савиных, комментируя «СБ. Беларусь сегодня» сегодняшние переговоры Глав Беларуси и России в Сочи:
– В целом встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина – логичная и естественная форма взаимодействия Президентов стран-соседок и союзниц. Всегда есть вопросы, которые быстрее и эффективнее решаются именно на уровне первых лиц.
По мнению парламентария, насыщенная интеграционная повестка государств, которые являются ближайшими союзниками, диктует режим плотного взаимодействия, в том числе на уровне Президентов.
– С учетом постоянно усложняющейся геополитической обстановки в мире возникает необходимость откровенного и детального разговора по многим актуальным вопросам. Это и международная повестка дня, борьба с пандемией, экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере энергетики, торговли, образования, – убежден Андрей Савиных.
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Депутат: встреча Лукашенко и Путина – логичная и естественная форма взаимодействия
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Фото: Виталий ГИЛЬ