SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Депутат Верховной рады предрек импичмент Зеленскому из-за «досье Пандоры»

Депутат Верховной рады предрек импичмент Зеленскому из-за «досье Пандоры»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что после расследования по «досье Пандоры» президенту страны Владимиру Зеленскому грозит импичмент. Таким мнением парламентарий поделился, отвечая на вопросы после выступления в Раде.

Владимир Зеленский. Архивное фото

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал досье о возможной причастности к офшорным схемам более 35 политиков, сотни чиновников, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса примерно из 100 стран. Расследование получило название «досье Пандоры». Анализом данных для досье занимались более 600 журналистов из 117 стран, они изучили почти 12 млн конфиденциальных документов. Среди упомянутых в расследовании личностей фигурирует Владимир Зеленский. Подробности читайте здесь.

Досье Алексей Гончаренко описал как «ящик Пандоры, который открыли и показали всему миру, что президент, который нам рассказывает про борьбу с олигархами, на самом деле без олигархов не может».

Парламентарий подчеркнул необходимость начать расследование для проверки информации досье. «Я уверен, после [обнародования]  результатов мы дойдем и до импичмента», – заявил он.

Ранее экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков говорил, что не планирует инициировать процедуру импичмента. 7 октября депутаты Рады проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова – это решение поддержали 284 парламентария.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы