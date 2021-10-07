Депутат Верховной рады предрек импичмент Зеленскому из-за «досье Пандоры»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что после расследования по «досье Пандоры» президенту страны Владимиру Зеленскому грозит импичмент. Таким мнением парламентарий поделился, отвечая на вопросы после выступления в Раде.
Владимир Зеленский. Архивное фото
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал досье о возможной причастности к офшорным схемам более 35 политиков, сотни чиновников, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса примерно из 100 стран. Расследование получило название «досье Пандоры». Анализом данных для досье занимались более 600 журналистов из 117 стран, они изучили почти 12 млн конфиденциальных документов. Среди упомянутых в расследовании личностей фигурирует Владимир Зеленский. Подробности читайте здесь.
Досье Алексей Гончаренко описал как «ящик Пандоры, который открыли и показали всему миру, что президент, который нам рассказывает про борьбу с олигархами, на самом деле без олигархов не может».
Парламентарий подчеркнул необходимость начать расследование для проверки информации досье. «Я уверен, после [обнародования] результатов мы дойдем и до импичмента», – заявил он.
Ранее экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков говорил, что не планирует инициировать процедуру импичмента. 7 октября депутаты Рады проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова – это решение поддержали 284 парламентария.