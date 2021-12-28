Депутат: в интересах Польши дружить с Беларусью и развивать с ней экономические отношения

Это в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич.
– Польша очень зависима от США. Нет никакого чуда польской экономики, это сказки. На самом деле все это прямые инвестиции Соединенных Штатов Америки, но бесплатными они не бывают. За годы, когда в Польшу были вложены миллионы долларов, задача стояла одна – сделать из нее форпост США в Европейском союзе, чтобы отстаивать интересы Штатов в ЕС, жестко противостоять Беларуси и России. Глобальной геополитической мечтой американских и польских элит было лидерство Польши в Евросоюзе, объединение вокруг нее Украины, Прибалтики и Беларуси.<...> Наша власть и белорусский народ в 2020 году убили эту мечту Польши. [Новой Речи Посполитой] никогда не будет, мы не позволим это сделать, – обратил внимание Олег Гайдукевич.
Наряду с этим депутат отметил, что в Польше сейчас идет внутренняя борьба, поскольку не все согласны действовать по указке США.
– Есть часть элиты, которая хочет самостоятельности. Думаете, литовцы не понимают, что они потеряли свой суверенитет? Эта страна не может принять ни одного самостоятельного решения. Посмотрите на последние шаги: с Китаем поругались, с Беларусью экономические отношения портят, – подчеркнул депутат.
– Политики Литвы за свои слова не то что не отвечают, они ничего не могут самостоятельно сказать. Говорят только то, что говорят в Вашингтоне. С Китаем им сказали поругаться – они признали Тайвань, [в результате чего] потеряли КНР и РФ. [Жители Литвы] платят огромные деньги за ЖКУ вместо того, чтобы покупать в Беларуси электроэнергию, – заметил Олег Гайдукевич.
По словам депутата, у польских элит также есть понимание того, что их страна потеряла суверенность и независимость. Они осознают: то, что сейчас правительство Польши делает в отношении Беларуси и России, противоречит национальным интересам государства.
– В интересах Польши дружить с Беларусью и развивать с ней экономические отношения. Весь Белосток и все польское пограничье жило за счет нас. Границы рано или поздно откроются, санкции снимутся, а они никогда не вернут белорусов, если проводят такую политику, – резюмировал Олег Гайдукевич.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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