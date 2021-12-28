Депутат: в интересах Польши дружить с Беларусью и развивать с ней экономические отношения

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обратил внимание Олег Гайдукевич.Наряду с этим депутат отметил, что в Польше сейчас идет внутренняя борьба, поскольку не все согласны действовать по указке США.– подчеркнул депутат.– заметил Олег Гайдукевич.По словам депутата, у польских элит также есть понимание того, что их страна потеряла суверенность и независимость. Они осознают: то, что сейчас правительство Польши делает в отношении Беларуси и России, противоречит национальным интересам государства.– резюмировал Олег Гайдукевич.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.Смотрите также: