Депутат: страны, вводящие санкции в отношении Беларуси, пилят сук, на котором сидят

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Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался у парламентария, работает ли санкционное давление Запада в адрес нашей страны.– перечислил Денис Карась. –Депутат затронул тему влияния санкций на экономики государств, которые их вводят.– подчеркнул спикер. В качестве примера он привел Литву, которая из-за санкций столкнется с уменьшением объема перевозок белорусских грузов, например по железнодорожным путям страны. Это, как прогнозируется, негативно скажется на доходах литовских предприятий.– подытожил гость «Будней».Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.