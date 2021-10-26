Депутат: страны, вводящие санкции в отношении Беларуси, пилят сук, на котором сидят

Такую мысль депутат Палаты представителей Денис Карась высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался у парламентария, работает ли санкционное давление Запада в адрес нашей страны.
– На сегодняшний момент мы прекрасно видим, что внешнеэкономическая торговля в Беларуси стремительно растет благодаря членам ЕАЭС, азиатским государствам, странам – участницам СНГ, – перечислил Денис Карась. – Хочется сказать простыми словами: Европа – это не весь мир. Работать есть с кем. В Беларуси, как говорят многие зарубежные коллеги, благоприятная бизнес-среда, поэтому к нам тянутся.
Депутат затронул тему влияния санкций на экономики государств, которые их вводят. «Мы прекрасно понимаем, что страны, вводящие санкции [в отношении Беларуси], говоря простым языком, пилят сук, на котором сидят», – подчеркнул спикер. В качестве примера он привел Литву, которая из-за санкций столкнется с уменьшением объема перевозок белорусских грузов, например по железнодорожным путям страны. Это, как прогнозируется, негативно скажется на доходах литовских предприятий.
«Санкции в отношении Беларуси на сегодняшний момент не работают так эффективно, как хотели те страны, которые нам их выставляли», – подытожил гость «Будней».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.