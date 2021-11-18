Депутат сейма Литвы: надо решать проблему с беженцами путем переговоров

Это в эфире телеканала "Беларусь 1" подчеркнул депутат сейма Литвы Пятрас Гражулис.
– Надо решать проблему с беженцами путем переговоров. Потому что с позиции силы ничего не решишь, – обратил внимание он.
Депутат сейма Литвы отметил: чтобы заинтересовать коллег в поддержке мюнхенской инициативы, руководство ЕС «отказывается финансировать строительство» забора на своих внешних границах на востоке, а спасаться от беженцев нужно. При этом тот факт, что разговаривать придется с Беларусью, вероятно, поверг литовский сейм в оцепенение. Литовским депутатам нельзя контактировать с белорусской стороной. Исключения не предусмотрены даже для интервью.
– Не каждый согласится дать вам интервью, – сказал Пятрас Гражулис и добавил: – У нас не все хорошо с демократией, только вот учим других, а надо посмотреть на себя. И у нас проблемы большие есть.
– Мы не демократическая страна. В демократическом государстве не может быть одного мнения. А сейчас если ты не с ними, значит, против них, – заключил Пятрас Гражулис.