Депутат сейма Литвы: надо решать проблему с беженцами путем переговоров

– обратил внимание он.Депутат сейма Литвы отметил: чтобы заинтересовать коллег в поддержке мюнхенской инициативы, руководство ЕС «отказывается финансировать строительство» забора на своих внешних границах на востоке, а спасаться от беженцев нужно. При этом тот факт, что разговаривать придется с Беларусью, вероятно, поверг литовский сейм в оцепенение. Литовским депутатам нельзя контактировать с белорусской стороной. Исключения не предусмотрены даже для интервью.– сказал Пятрас Гражулис и добавил:заключил Пятрас Гражулис.