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  2. Депутат: сегодня сняты все маски и все понятно, кто за страну, а кто хочет ее разрушить

Депутат: сегодня сняты все маски и все понятно, кто за страну, а кто хочет ее разрушить

Такое мнение высказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ, комментируя обращение депутатов и сенаторов к международному сообществу в связи с ситуацией в Беларуси. Лилия Ананич отметила, что буквально несколько дней назад депутаты вернулись из регионов, из своих округов:


– Я встречалась на предприятиях, в организациях с трудовыми коллективами, вела прием граждан. Могу сказать, что нормально работающие предприятия, хорошее настроение у людей. И полное непонимание того, что коллективный Запад объявил нам войну. За что? Беларусь – многострадальная страна, вынесшая в том числе и на своих плечах тяжелейшую войну, потеряв каждого третьего… И сегодня, в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны, нас снова хотят поставить на колени, хотят научить жить по чужим законам и правилам. Зачем же вы обманывали всех нас все эти предыдущие годы, когда рассказывали о том, что важны плюрализм и суверенное развитие? Зачем вы сегодня не просто вводите двойные стандарты, а попираете все права и правила, которые вы же и прописали?

Белорусский народ никогда не смирится с такой ролью, подчеркнула Лилия Ананич:

– Мы выстрадали свою страну, восстановили ее после тяжелых 90-х годов… Мы сегодня не одни, научились работать в условиях перманентных санкций. И наши предприятия, я уверена, способны будут найти и рынки сбыта. Ведь за эти годы мы не переставали выпускать хорошую, достойную продукцию, которая будет нужна если не на Западе, то на Востоке. Поэтому очень хотелось не просто высказать слова возмущения, а воспринимайте это как слова гордости за нашу белорусскую нацию, которая оценила подлинные ценности и идеалы проводимой государственной политики, отдав свой голос на выборах за Президента. И сегодня, когда уже сняты все маски, все понятно, кто за страну, а кто хочет ее разрушить. Такому не бывать! Это ответ белорусского народа, высказанный в обращении парламентариев.          
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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