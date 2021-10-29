Депутат – школьникам: мы можем гордиться нашим здравоохранением и нашими медиками

Когда коронавирус пришел в Беларусь, наши медики показали невероятный пример мужества и профессионализма. Они делают это и сейчас. Несмотря на осторожный оптимизм в прогнозах и массовую вакцинацию, белорусские врачи всегда начеку. Словно заботливые родители, они напоминают нам, что главной ценностью остается здоровье нации. Причем и в доковидные времена белорусские врачи доказывали: нам есть чем гордиться. Именно этой теме в столичной средней школе № 165 была посвящена сегодняшняя встреча депутата Людмилы Макариной-Кибак со школьниками, которая прошла в рамках образовательного проекта «Школа активного гражданина».

На встречу с ребятами пришел не обычный лектор, а врач с многолетним стажем, ученый, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Людмила Макарина-Кибак.

– О здравоохранении я могу рассказать как никто другой, – отмечает Людмила Эдуардовна. – На протяжении 30 лет я наблюдала, как росла и развивалась наша отрасль. Я попыталась передать, насколько мы можем гордиться нашим здравоохранением, нашими медиками и той системой оказания медицинской помощи, которая спасает людей с любыми заболеваниями. Потому что первое, что приходит детям на ум, – это борьба с коронавирусом. Но на самом деле проблема более широкая и серьезная. Именно потому, что у нас правильно выстроена система здравоохранения, и выздоравливают родственники этих детей. Если мы будем в школах рассказывать о том, чем можно гордиться в Беларуси, в том числе и в здравоохранении, мы вырастим достойных граждан нашей страны.

По мнению депутата, «Школа активного гражданина» стала замечательным проектом, который позволяет заинтересовать детей и вовлечь их в диалог. Она поделилась своими наблюдениями:

– Дети воспринимают нашу жизнь как игру. Благодаря тому, что мы рассказываем, что вовлекаем их в такие интерактивы, они растут активными, понимают, что такое государственная политика и что такое та страна, в которой они живут.





Впрочем, обратную связь долго ждать не пришлось, своими впечатлениями от встречи поделилась ученица 8-го класса Надежда Канашевич:

– Нашими врачами действительно можно гордиться, ведь они помогают нам с самого маленького возраста. Я узнала, что даже детям, у которых от рождения нет слуха, устанавливают слуховые аппараты, чтобы они могли слышать, расти и развиваться.

Ее одноклассница Полина Игнатенок также вынесла для себя много нового:

– Я слышала много историй о том, как наши медики сражаются с коронавирусом, у меня и бабушка болела очень тяжело, ее вылечили, и теперь все хорошо. И не только от ковида они лечат – от других страшных болезней тоже. У нас хорошие хирурги, которые оперируют даже маленьких деток, представляют нашу страну на различных международных конференциях и семинарах.

















После встречи ребятам, которым исполнилось 14 лет, депутат вручила книгу «Я гражданин Республики Беларусь» и теплые слова напутствия:

– Исполнить свою мечту и стать достойными гражданами нашей страны.