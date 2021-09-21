Депутат рассказал, какой должна быть задача Беларуси в новой геополитической реальности

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– заявил Олег Гайдукевич.Он продолжил мысль:Депутат посоветовал скептикам оценивать заявления властей различных государств в геополитическом фокусе:– отметил депутат. –В контексте данного вопроса Олег Гайдукевич затронул тему санкций со стороны Запада в отношении Беларуси:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.