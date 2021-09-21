Депутат рассказал, какой должна быть задача Беларуси в новой геополитической реальности

Такую тему депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич затронул в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Почему мир сейчас штормит? Потому что идет формирование новых центров политической силы. Беларусь заняла в этом процессе достойное место. Кто-то говорит, что у нас закончились отношения с Европой, но это не так. Они только начинаются. С сильными всегда будут разговаривать. Скажу больше: переговоры уже идут, есть желание диалога, которое будет наблюдаться и дальше. По одной простой причине: Европа имеет собственные интересы в России, Беларуси и ЕАЭС, – заявил Олег Гайдукевич.
Он продолжил мысль:
– В новой геополитической реальности задача Беларуси одна. У нас есть союз с Россией, но при этом мы суверенное независимое государство, мы должны спокойно отстаивать свои национальные интересы во всех странах мира.
Депутат посоветовал скептикам оценивать заявления властей различных государств в геополитическом фокусе:
– Вот Литва сделала очередное заявление по отношению к Беларуси и России. Берете глобус и смотрите, что такое Литва и что такое Союзное государство. И оцениваете заявления Литвы с точки зрения глобуса и политической карты мира. Какие у них есть ресурсы, национальное богатство, состояние экономики, потенциал?
– Кстати, литовский народ очень хочет с нами дружить и торговать, – отметил депутат. – Вы думаете, кто-то в Литве переживает за демократию в нашей стране? Они переживают за то, чтобы было больше контрактов и бизнес развивался, чтобы мы приезжали к ним отдыхать. То же самое сейчас и с Польшей.
В контексте данного вопроса Олег Гайдукевич затронул тему санкций со стороны Запада в отношении Беларуси:
– Санкции могут быть благом. Объясню, почему. За это время, пока мы не ездим в Белосток за кофе и штанами, давайте сделаем так, чтобы, когда отношения наладятся, мы больше и не ездили за ними. Для этого надо немножко поработать внутри страны, чтобы у наших граждан не возникало желания ехать за рубеж, потому что в Союзном государстве купить необходимые товары можно будет дешевле, и они будут качественнее. Вот чем мы должны заниматься.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.