Программа деятельности Правительства до 2025 года отвечает реальным запросам и потребностям белорусского народа. Об этом заявила журналистам член комиссии по экономической политики Палаты представителей Национального собрания Светлана Горваль перед началом заседания Парламента, где Премьер-министр представит депутатам данный документ. По ее словам, перед заседанием депутаты смогли детально изучить программу.
– Мы детально изучили программу деятельности Правительства до 2025 года. И, несмотря на пандемию и вызванный ею экономический спад, который наблюдается во всем мире, программа деятельности соответствует всем приоритетам и всем целям программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. В ней отражены основные задачи, которые были обозначены Главой государства при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Программа отражает все реальные запросы и потребности белорусского народа, и это наш главный ориентир в работе на предстоящую пятилетку.
По ее словам, в программе отражены задачи, которые позволят создать благоприятные условия для бизнес-сообщества.
– Здесь можно отметить, что программа предусматривает уменьшение видов деятельности, которые подлежат лицензированию, смягчение условий для получения лицензий. Это снижение административной нагрузки на бизнес. Также предусматривается уменьшение вмешательства в хозяйственную деятельность организаций государственных органов. И конечно, программа гарантирует выполнение самых важных госпрограмм.
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Депутат: программа деятельности Правительства до 2025 года отвечает реальным запросам и потребностям белорусского народа
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