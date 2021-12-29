Депутат: проект Конституции отвечает новым запросам политических реалий

– сказала Инна Крачек.Депутат напомнила, что внесению изменений и дополнений в Основной Закон страны предшествовала большая организационная работа.– отметила она. –Инна Крачек остановилась еще на одном важном моменте, который нашел отражение в проекте Конституции., – подчеркнула она.При этом Беларусь остается социально ориентированным государством., – добавила парламентарий. –