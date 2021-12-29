Депутат: проект Конституции отвечает новым запросам политических реалий

– Проект Конституции отвечает новым запросам политических реалий, – сказала Инна Крачек.
Депутат напомнила, что внесению изменений и дополнений в Основной Закон страны предшествовала большая организационная работа.
– Проводились диалоговые площадки по всей стране с представителями образования, медицины, рабочими. Первое мое впечатление, когда лично я открыла проект Конституции, – два предложения, которые мы обсуждали с населением на диалоговых площадках, учтены, – отметила она. – Первое из них о том, что брак – это союз мужчины и женщины. Я сама в прошлом акушер-гинеколог, заведующая родильным домом, и, конечно, вопросы семьи нас волновали всегда. Семья полноценна тогда, когда в ней есть дети. Все однополые браки, та идеология, которая навязывается нам извне, чужды нормальному человеку. Второй момент – то, что конституционно закреплено, что человек сам ответственен за свое здоровье. Людям сказано, что медицина для вас будет всегда, но и самому что-то нужно делать для сохранения самого ценного, что у тебя есть, – здоровья. И пандемия COVID-19 в очередной раз это все подтвердила.
Инна Крачек остановилась еще на одном важном моменте, который нашел отражение в проекте Конституции.
– Это то, что люди могут объединяться в политические партии по тем или иным интересам. Что еще раз подтверждает, что улица – это не место для обсуждения и высказывания своих взглядов. Партия объединяет людей, которые придерживаются определенных взглядов, и после этого они начинают борьбу за место в Парламенте, высказывают свои взгляды уже в какой-то определенной плоскости между своими единомышленниками. А дальше, если народ их поддержит, то он за них проголосует. То есть в правовое поле всю эту политическую составляющую нужно вернуть. Любую проблему нужно решать в правовом поле, – подчеркнула она.
При этом Беларусь остается социально ориентированным государством.
– Это остается неизменным, – добавила парламентарий. – Конституция – это толчок к тому, в каком направлении мы будем развиваться, все остальное – это уже конкретизация. Еще долгий законодательный путь нам предстоит.
Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения