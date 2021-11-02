Депутат: политика санкций – это попытка расчистить рынки

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подчеркнула депутат.Политику санкций она назвала попыткой расчистить рынки.– пояснила она и привела в пример Иран и Венесуэлу. Ананич подчеркнула, что эти страны живут. Ананич также акцентировала внимание на том, что Беларусь могла бы сделать на порядок больше, если бы не вводились санкции.Но в то же время парламентарий назвала эти трудности шансом укрепиться белорусской экономике.– сказала собеседница.Спикер подчеркнула, что белорусская экономика всегда была ориентирована на развитие человека. Она сопряжена не просто с завоеванием рынка, а с обеспечением потребностей своего народа.– подвела итог Ананич.