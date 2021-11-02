Депутат: политика санкций – это попытка расчистить рынки

Такое мнение озвучила сегодня в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич.
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– Наше общество не просто стало взрослее, оно оценило в большинстве своем то, что мы имеем. Беларусь – это важнейший промышленный кластер. Мы бережно относимся к советскому наследию и приумножаем его. Судя по цифрам, можно говорить о том, что увеличился промышленный объем. Если взять аграрный сектор, то мы не просто себя обеспечиваем, а являемся крупнейшим экспортно ориентированным кластером, – подчеркнула депутат.
Политику санкций она назвала попыткой расчистить рынки.
– Сегодня мы интересны как рынок, но неинтересны как страна, которая экспортирует продукцию. Сбежавшие оппозиционеры оторвались от действительности, они просто выполняют написанную кем-то роль. Односторонние принудительные санкции – это не просто меры в отношении Беларуси. Это система, которая применяется коллективным Западом против тех, кто не укладывается в их понимание развития государства, – пояснила она и привела в пример Иран и Венесуэлу. Ананич подчеркнула, что эти страны живут. Ананич также акцентировала внимание на том, что Беларусь могла бы сделать на порядок больше, если бы не вводились санкции.
Но в то же время парламентарий назвала эти трудности шансом укрепиться белорусской экономике.
– Самое главное, что мы не одни. Мы тесно работаем в кооперации с экономикой и промышленностью России. Направления дальнейшей интеграции в виде союзных программ – это как раз таки большой пакет ответных мер, – сказала собеседница.
Спикер подчеркнула, что белорусская экономика всегда была ориентирована на развитие человека. Она сопряжена не просто с завоеванием рынка, а с обеспечением потребностей своего народа.
– Экономика – это слагаемое суверенитета. Не нужно думать, что санкции могут ее разрушить, – подвела итог Ананич.