Депутат Поконечный о беженцах: ни одни политические амбиции не стоят страданий этих людей

Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Павел Поконечный. Он отметил:
– Мы считаем, что ни одни политические амбиции не стоят страданий этих людей. Терпение и стойкость женщин, детей, мужчин показывают их решимость выполнить свою задачу – попасть в Евросоюз. Надеюсь, что хватит решимости и у чиновников из ЕС решить судьбу беженцев. Уверен, это произойдет в ближайшее время. По крайней мере, мы, белорусы, делаем всё, чтобы помочь людям, которые попали в трудную ситуацию не по своей воле.