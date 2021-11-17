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  2. Депутат Поконечный о беженцах: ни одни политические амбиции не стоят страданий этих людей

Депутат Поконечный о беженцах: ни одни политические амбиции не стоят страданий этих людей

Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Павел Поконечный. Он отметил:

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– Мы считаем, что ни одни политические амбиции не стоят страданий этих людей. Терпение и стойкость женщин, детей, мужчин показывают их решимость выполнить свою задачу – попасть в Евросоюз. Надеюсь, что хватит решимости и у чиновников из ЕС решить судьбу беженцев. Уверен, это произойдет в ближайшее время. По крайней мере, мы, белорусы, делаем всё, чтобы помочь людям, которые попали в трудную ситуацию не по своей воле.
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