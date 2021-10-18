Депутат Палаты представителей: в планирование беременности должна войти вакцинация против COVID-19

Таким мнением депутат Палаты представителей Марина Шкроб поделилась в эфире телеканала СТВ.
– Ситуация с беременными во время этой волны [пандемии COVID-19] крайне тяжелая, – отметила парламентарий.
Она подчеркнула, что «в первую волну беременные женщины не болели вообще». Тогда, как напомнила Марина Шкроб, по всей стране были определены отдельные родильные дома, где принимали заболевших коронавирусом женщин, но, например, минский пустовал. По словам депутата, «во время этой волны ситуация абсолютно иная».
Однако главврач 1-й ГКБ Минска Дмитрий Шевцов обратил внимание на важный фактор. «На самом деле, наверное, вообще нет среди заболевших коронавирусом беременных ни одной привитой [против этой инфекции]. Все непривитые», – сказал он. «Именно так», – подтвердила Марина Шкроб.
Она продолжила тему как врач –акушер-гинеколог:
– Мы давно говорим о том, что любая беременность должна быть планируемой. Сейчас в этот план должна войти вакцинация.
По мнению парламентария, привиться против коронавируса следует не только будущей маме, но и людям из ее близкого окружения.
По данным Минздрава на 18 октября, за минувшие сутки диагноз COVID-19 в Беларуси подтвердился у 1956 пациентов, выписаны 1170.