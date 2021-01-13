США «исцелит фактическое освобождение южных штатов» от контроля республиканцев. Об этом в своем Instagram-аккаунте заявила член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес.
Демократ назвала южные штаты «не красными (цвет, обозначающий республиканцев в США. – Прим. ред.), а подавленными». Она также добавила, что «единственный путь к исцелению США – это фактическое освобождение южных штатов [от контроля Республиканской партии]».
Запись трансляции с цитатой Окасио-Кортес в Twitter опубликовал экс-репортер Washington Examiner Джон Гейдж. В комментариях к твиту пользователи сети разошлись во мнениях касательно слов депутата. Некоторые согласились, ссылаясь на историю США в контексте Гражданской войны 1861–1865 гг. Кто-то недоумевал, как политик из Нью-Йорка может заявлять нечто подобное о неизвестном ей регионе. Но самым частым типом комментария под записью стал вопрос: «Кто и почему решил, что южные штаты «подавлены?»
Отметим, что большинство граждан в штатах на юге страны (в направлении по центру и на восток) на президентских выборах проголосовали за республиканца Дональда Трампа. Они, соответственно, на картах с итогами подсчета бюллетеней окрашены в красный.
Инфографика: РБК
Выборы в США состоялись 3 ноября 2020-го, а в январе текущего года Конгресс США окончательно подвел их итог, утвердив победу демократа Джозефа Байдена. Инаугурация 46-го американского президента состоится 20 января.
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В Палате представителей США призвали «освободить» южные штаты
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Фото: РЕЙТЕР