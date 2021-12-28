Депутат: обновленная Конституция – это возможность каждого белоруса внести свой вклад в будущее страны

- Не надо строить страну сначала. За эти годы мы прошли огромный путь, у нас много достижений. Возвели фундамент страны, который надо сохранить и на котором следует строить дальше. Никаких больше сносов, не нужно начинать сначала. Это то, что нам предлагает радикальная оппозиция.<...> И референдум, и обновленная Конституция - следующий этап развития Беларуси, это возможность каждого белоруса внести свой вклад в будущее страны, - обратил внимание Олег Гайдукевич.
Депутат отметил, что все изменения в Конституции делятся на две категории. Первая - преемственность власти и политическая стабильность в стране, вторая - ценностная.
- Преемственность крайне важна. Таким путем пошла Российская Федерация в своей Конституции, а также Соединенные Штаты Америки в свое время, которые учат нас. Там преемственность. Когда Трамп стал президентом, никакие радикальные предложения не получилось [осуществить], потому что система этого не пропустила, - заявил депутат.
- Преемственности власти и стабильности посвящена значительная часть Конституции, поэтому хотел бы отметить здесь несколько моментов. Первый, это перераспределение полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством, а второй, это Всебелорусское народное собрание, которое становится конституционным органом. Люди должны понимать, что ВНС никогда не будет аналогом ЦК КПСС, не нужно нам ошибки повторять, которые были в Советском Союзе. Не будет Всебелорусское народное собрание заменять Парламент.<...> Никогда не будем строить парламентскую страну, у нас Президент остается с сильными функциями, потому что это наша традиция. Опять же те страны постсоветского пространства, которые значительно ослабили роль президента страны, потеряли управляемость, - считает Олег Гайдукевич.
По словам депутата, Всебелорусское народное собрание станет стабилизирующим органом, который позволит не переживать за итоги президентских или парламентских выборов. Благодаря ВНС радикально курс страны не поменяется. Беларусь останется социально ориентированной.
- Эта часть политических изменений направлена на то, чтобы люди понимали, для чего Всебелорусское народное собрание, политические изменения, увеличение полномочий Парламента. Все это распределяется с одной целью - преемственность власти, сохранение стабильности и курса, чтобы он был не изменен десятилетиями, - объяснил Олег Гайдукевич.
Вторая часть изменений в Конституции, как сообщил депутат, связана с идеологией.
- Это и сохранение памяти. Мы больше не будем каяться и оправдаться за свою историю, как они [европейские страны] того хотят. На Западе все пытались забрать у нас историю, потому что когда забирают прошлое, вместе с ним [уходит] и будущее.<...> Семейные ценности в Конституции тоже прописываем, они будут неизменны. Ценностная часть - это то, что мы хотим оставить следующему поколению, чтобы они это несли как знамя, - отметил депутат.
Олег Гайдукевич призвал граждан Беларуси присоединиться к общенациональному обсуждению Конституции и добавил, что каждое мнение будет услышано.
- Большинство предложений, которое написано в новой редакции [Конституции], это воля людей.<...> Если будут еще какие-то, они тоже будут внесены, - резюмировал депутат.
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