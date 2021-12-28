Депутат: обновленная Конституция – это возможность каждого белоруса внести свой вклад в будущее страны

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- обратил внимание Олег Гайдукевич.Депутат отметил, что все изменения в Конституции делятся на две категории. Первая - преемственность власти и политическая стабильность в стране, вторая - ценностная.заявил депутат.считает Олег Гайдукевич.По словам депутата, Всебелорусское народное собрание станет стабилизирующим органом, который позволит не переживать за итоги президентских или парламентских выборов. Благодаря ВНС радикально курс страны не поменяется. Беларусь останется социально ориентированной.- объяснил Олег Гайдукевич.Вторая часть изменений в Конституции, как сообщил депутат, связана с идеологией.отметил депутат.Олег Гайдукевич призвал граждан Беларуси присоединиться к общенациональному обсуждению Конституции и добавил, что каждое мнение будет услышано.резюмировал депутат.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.Смотрите также: