Депутат о ситуации с беженцами: в этом есть желание Европы демонизировать Беларусь через кризис на границе

Это в эфире телеканала "Беларусь 1" подчеркнул депутат Палаты представителей Постоянной комиссии по международным делам Павел Попко.
– Европа пытается представить сложившуюся ситуацию как миграционный кризис. А мы как международная комиссия выезжали, изучали ситуацию, общались [с беженцами. – Прим. ред.], и мы четко видим, что люди стремятся в Германию. Люди стремятся убежать от войны. Миллионы беженцев попадают в ЕС ежегодно через Грецию, Италию. Сегодня мы четко понимаем, что ситуация настолько политизирована, и в этом есть желание Европы демонизировать нашу страну через этот кризис на границе Беларуси, где находится не более четырех тысяч беженцев. И когда поляки выстроили заграждение, выставили военных, сегодня уже там четыре водомета стоит для того, чтобы люди, которые спят каждый день с детьми на бетоне, которые стремятся туда, где заявили о демократии, об истинных ценностях, когда вводили своих военных, миллионы евро из бюджета тратили на то, чтобы "донести демократию" в Афганистан, Ирак, другие страны. Сегодня [европейцы] не могут признать свою политическую несостоятельность, – считает Павел Попко.