Депутат о санкциях: это геоэкономический шаг со стороны ЕС, который сделан, чтобы вытеснить наши предприятия-флагманы с мирового рынка

О том, какие стратегические партнеры готовы прийти на белорусский рынок после введенных санкций и как давление отразится на самих европейцах, шел разговор в эфире программы «Успеть до полуночи» на «Беларусь 1». Своим мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Денис Карась.
Было отмечено, что санкции Запада – это инструмент нечестной конкурентной борьбы. Ведь белорусские предприятия-флагманы уверенно занимают свои позиции на мировом рынке. Денис Карась считает, что влияние санкций, введенных против нашей страны, вполне могут ощутить сами европейцы:
– Это не геополитический, а геоэкономический шаг со стороны ЕС, который сделан, чтобы вытеснить наши предприятия-флагманы с мирового рынка, – поделился мнением спикер.
В качестве примера он привел Клайпедский порт, где объем белорусского груза составлял 35%. Если Беларусь покинет этот терминал, сформируется нехватка прибыли. Это в первую очередь скажется на самих прибалтах. При этом парламентарий добавил, что после вступления в ЕС Прибалтика потеряла половину своего населения.
– Назад отмотать уже не получится. Россия нам предложила сопоставимые условия и более оперативную доставку продукции. Хочется отметить и развитие «Северного потока» в России. Но захотим ли мы возвращаться на их [европейский] рынок? – задался вопросом Денис Карась.
– Мы добрососедская страна и доброжелательный народ, мы всегда идем навстречу любым идеям, чтобы вместе созидать во благо нашего государства, –заявил он.
Депутат указал и на проблемные моменты, связанные с переменами в логистике структуры авиа- и транспортного сообщения. Сейчас наблюдается повышение цен на билеты, а после локдаунов, как сказал он, европейцы «считают копейки».
– Для того чтобы продукция была конкурентоспособная, она должна быть сопоставима по цене. Когда меняется логистика, повышается и стоимость. Отсюда вытекают другие последствия: сокращение работников или лишение их определенных благ. Но в нашей стране главным приоритетом всегда был и останется человек. Мы – эталон человеческого и демократического отношения к своему населению. А кому-то хочется вытеснить нас из мировой экономики, – сказал парламентарий.
Он также порассуждал о том, ощутят ли белорусы влияние санкций:
– В плане цен на топливо и бензин – однозначно нет. Здесь решают мировые котировки на нефть. За исключением России у нас вдвое дешевле бензин, чем в европейских странах, – подчеркнул депутат.
При этом Денис Карась указал на то, что на белорусские рынки готовы прийти такие стратегические партнеры, как Россия, Китай, Индия, ОАЭ и другие страны.
Он также напомнил, что нынешняя пятилетка в стране ориентирована на импортозамещение:
– Импорт может быть социальный и инвестиционный. В социальном плане это не критично: речь про продукты питания. А инвестиционный импорт – это развивать науку совместно с Россией. Таким образом появляются новые возможности реализовывать то, что было остановлено. Хочется упомянуть и индустриальный парк «Великий камень», и сферу моторостроения. С нами хотят сотрудничать, ведь мы даем фундаментальную основу –добрососедство и взаимоуважение как партнеров, – высказался он.
Фото: скриншот из видео
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Депутат о санкциях: это геоэкономический шаг со стороны ЕС, который сделан, чтобы вытеснить наши предприятия-флагманы с мирового рынка
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