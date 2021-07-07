Депутат о санкциях: это геоэкономический шаг со стороны ЕС, который сделан, чтобы вытеснить наши предприятия-флагманы с мирового рынка

Было отмечено, что санкции Запада – это инструмент нечестной конкурентной борьбы. Ведь белорусские предприятия-флагманы уверенно занимают свои позиции на мировом рынке. Денис Карась считает, что влияние санкций, введенных против нашей страны, вполне могут ощутить сами европейцы:, – поделился мнением спикер.В качестве примера он привел Клайпедский порт, где объем белорусского груза составлял 35%. Если Беларусь покинет этот терминал, сформируется нехватка прибыли. Это в первую очередь скажется на самих прибалтах. При этом парламентарий добавил, что после вступления в ЕС Прибалтика потеряла половину своего населения.– задался вопросом Денис Карась.–заявил он.Депутат указал и на проблемные моменты, связанные с переменами в логистике структуры авиа- и транспортного сообщения. Сейчас наблюдается повышение цен на билеты, а после локдаунов, как сказал он, европейцы «считают копейки».– сказал парламентарий.Он также порассуждал о том, ощутят ли белорусы влияние санкций:, – подчеркнул депутат.При этом Денис Карась указал на то, что на белорусские рынки готовы прийти такие стратегические партнеры, как Россия, Китай, Индия, ОАЭ и другие страны.Он также напомнил, что нынешняя пятилетка в стране ориентирована на импортозамещение:, – высказался он.Фото: скриншот из видео