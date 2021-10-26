Депутат – о рассмотрении ICAO итогового доклада по инциденту с самолетом Ryanair

Фото носит иллюстративный характер

Как напомнил ведущий программы Вадим Шепет, совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) может рассмотреть итоговый доклад по инциденту с воздушным судном Ryanair в небе над нашей страной 12 ноября при условии, что «в его распоряжении будет вся необходимая информация». На заседании в Монреале 25 октября был представлен промежуточный доклад по этому инциденту. Он не опубликован, но представитель РФ отметил, что анализа и вывода на основе уже имеющихся данных сделано не было. Журналист задался вопросом: «Почему с вопросом вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске идет такая волокита? Мы передали все документы, всю информацию по этому инциденту, которая была у нас в наличии. Уже конкретно затягиваются сроки рассмотрения доклада по этой теме. Мировые компании, как та же ICAO, что, будут под гнетом политических решений?»ответил Денис Карась. –По словам спикера, европейским властям тяжелоотметил Денис Карась.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.