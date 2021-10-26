Депутат – о рассмотрении ICAO итогового доклада по инциденту с самолетом Ryanair

Такую тему депутат Палаты представителей Денис Карась раскрыл в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Как напомнил ведущий программы Вадим Шепет, совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) может рассмотреть итоговый доклад по инциденту с воздушным судном Ryanair в небе над нашей страной 12 ноября при условии, что «в его распоряжении будет вся необходимая информация». На заседании в Монреале 25 октября был представлен промежуточный доклад по этому инциденту. Он не опубликован, но представитель РФ отметил, что анализа и вывода на основе уже имеющихся данных сделано не было. Журналист задался вопросом: «Почему с вопросом вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске идет такая волокита? Мы передали все документы, всю информацию по этому инциденту, которая была у нас в наличии. Уже конкретно затягиваются сроки рассмотрения доклада по этой теме. Мировые компании, как та же ICAO, что, будут под гнетом политических решений?»
– Тут все банально и просто, – ответил Денис Карась. – Вспоминаем: не была еще до конца выяснена причина посадки самолета, как [страны Запада] уже начали призывать к санкциям [в отношении Беларуси]. [В таком случае] надо веско обосновать, что произошло. Сейчас [страны Запада] видят: почвы для введения санкций нет. Это определенно необоснованное внешнее давление на суверенитет и независимость нашей страны.
По словам спикера, европейским властям тяжело «объяснить населению своих стран, почему они ввели санкции, которые прямо или косвенно отражаются на европейских же предприятиях». «Поэтому сейчас [рассмотрение доклада] оттягивают, чтобы найти какую-то вескую причину [ввода санкций]. А может быть, чтобы спровоцировать. Сейчас нет вразумительного ответа, почему так происходит», – отметил Денис Карась.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.