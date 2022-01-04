Депутат о новой Конституции: сейчас нужно обозначить важность тех или иных поправок для судьбы наших жителей

Об этом заявил депутат Палаты представителей Сергей Клишевич в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио.
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– Наша главная задача сегодня – разъяснить корректировки, которые предлагаются для принятия Конституционной комиссией и рядом экспертов. Конечно, есть часть общества, в том числе на экспертном уровне, которая поддерживает вариант сохранения старой Конституции. Ведь при ней мы сохранили свою государственность, несмотря на всевозможные попытки с разных сторон ее пошатнуть. Наша цель сейчас – разъяснить изменения, дать каждому человеку право выбора, обозначить важность тех или иных поправок для судьбы наших жителей. В новом проекте действительно достаточно изменений, касающихся вопросов жизни и развития каждого белоруса, – пояснил он.
Клишевич также подчеркнул, что вынесенные на обсуждение поправки формировались на основе предложений, которые собирались и в рамках работы диалоговых площадок. Поступило около 40 тысяч предложений, которые в последующем стали основой для работы Конституционной комиссии и экспертной группы.
– На мой взгляд, получился неплохой вариант, который усиливает тенденцию народовластия. Важно донести, что мы предлагаем не принимать новую Конституцию, а скорректировать и обновить существующую, – заключил депутат.