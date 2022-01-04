Депутат о новой Конституции: сейчас нужно обозначить важность тех или иных поправок для судьбы наших жителей

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, – пояснил он.Клишевич также подчеркнул, что вынесенные на обсуждение поправки формировались на основе предложений, которые собирались и в рамках работы диалоговых площадок. Поступило около 40 тысяч предложений, которые в последующем стали основой для работы Конституционной комиссии и экспертной группы.– заключил депутат.