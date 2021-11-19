Депутат о кризисе беженцев: весь мир видит, что белорусская позиция самая честная и прагматичная

О проблеме миграционного кризиса высказался в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.
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Депутат отметил, что на белорусско-польской границе сейчас сконцентрировано около 20 тысяч польских солдат и военнослужащих НАТО против 2-3 тысяч женщин и детей. Он высказался о том, почему наблюдается такая концентрация войск:
- Германии и другим странам старой Европы это не нужно. Это уже доказал ни один звонок Меркель нашему Президенту. Им не нужен конфликт на границе с Беларусью. Он нужен только Польше и Литве. Для чего? Нужно понимать, что сейчас в Евросоюзе идут противоречия между Польшей, Берлином, Литвой по причине того, что эти страны всегда на прямую поддерживались США. Более того, США выгодно, чтобы Европа была слабой. Для этого они поддерживают польские националистические настроения, которые противоречат политике Берлина и Брюсселя. Мы же видим сейчас судебные тяжбы Польши с Евросоюзом. Польша получила штрафы от ЕС за невыполнение судебного законодательства. Но в Европе еще остались прагматичные политики, думающие о национальных интересах. Германия сумела пролоббировать это. Поэтому Меркель и позвонила Александру Лукашенко. Они понимают, что с одной стороны Европа сейчас выглядит просто ужасно в глазах мировой общественности. На границе с Польше мы, по сути, видим геноцид людей, когда они замерзают, их избивают. А с другой стороны - якобы диктаторская Беларусь, авторитарная и бесчеловечная страна в это время кормит, поит, одевает и спасает [беженцев]. И ни один беженец не погиб на нашей территории. Мы спасли всех, - высказался он.
Гайдукевич пояснил, что лично разговаривал с беженцами: ни один из них не хочет остаться ни в Беларуси, ни в России.
- Мы единственные в этой ситуации действуем исключительно по закону и человечно. Польша нагнетает и хочет конфликта: им, как и Вашингтону, это выгодно. Но весь мир видит, что белорусская позиция наиболее честная и прагматичная. Более того, мы не поддаемся на провокации. Несмотря на то, что происходило на границе, мы не применяем никакие специальные силы. Мы не концентрируем огромное количество войск. Мы не стремимся показать какую-то военную мощь, провокации нам не нужны, мы мирные люди, - подчеркнул Гайдукевич.
Парламентарий убежден, что беженцам должен быть предоставлен гуманитарный коридор.