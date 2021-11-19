Депутат о кризисе беженцев: весь мир видит, что белорусская позиция самая честная и прагматичная

Фото из архива

Депутат отметил, что на белорусско-польской границе сейчас сконцентрировано около 20 тысяч польских солдат и военнослужащих НАТО против 2-3 тысяч женщин и детей. Он высказался о том, почему наблюдается такая концентрация войск:Гайдукевич пояснил, что лично разговаривал с беженцами: ни один из них не хочет остаться ни в Беларуси, ни в России.- подчеркнул Гайдукевич.Парламентарий убежден, что беженцам должен быть предоставлен гуманитарный коридор.