Депутат о развитии электротранспорта: нужно использовать энергетический потенциал нашей страны в полной мере





Об этом журналистам перед совместным заседанием Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания рассказал депутат нижней палаты Парламента Сергей Стельмашок. Он уточнил, что во время заседания вопросам энергетики будет уделено особое внимание:

– В частности, развитию электротранспорта. Вы знаете, что в Беларуси уже создан кластер электротранспорта, соответственно, начинается выпуск грузового, пассажирского и личного электротранспорта, который требует широкой сети зарядных станций. Кроме того, в нашу страну ввозится большое количество легковых автомобилей. За 9 месяцев текущего года их было ввезено порядка 4 тысяч. Если сравнивать с прошлым годом, то это в два раза больше. Таким образом, вопросы энергетики, развития инфраструктуры для электротранспорта сегодня имеют большое значение.

По мнению депутата, первостепенное внимание следует уделить грузовому и пассажирскому транспорту для того, чтобы использовать тот избыток электроэнергии, который сегодня есть и который мы начали экспортировать уже и в Украину.

– Его нужно максимально использовать в нашей стране. Электротранспорт – один из путей его использования. Кроме того, это экологично, это и независимость от углеводородного сырья. Все это стимулирует развитие электроэнергетики в нашей стране.