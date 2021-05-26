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Депутат: нам есть что беречь и передать будущим поколениям

На это обратила внимание депутат Палаты представителей Ирина Довгало по итогам сегодняшней встречи Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления:


– Сегодняшнюю встречу с Президентом страны нужно разобрать на цитаты. Затронуто было множество вопросов, а также событий, вызвавших большой резонанс мировой общественности. Информационный шквал вокруг самолета – даже не рассказываю, какого, поскольку уже оскомина набита. Президент отметил, что сообщение о минировании самолета одновременно поступило и в Афины, и в Вильнюс, и в Минск. А решение о месте посадки принимает командир экипажа. Но ни одна норма международного права белорусской стороной не нарушена! 

Парламентарий подчеркнула, что международное право – это право между государствами, а не превосходство одного над другим. Действия наших служб были законными и обоснованными.

– Санкции, которые в очередной раз планируется принять в отношении Беларуси, конечно же, влияют на экономику, но не только нашей страны, но и многих других государств. А экономика страны в целом за текущий период года не обвалилась, несмотря на видимую инфляцию, ВВП составляет 102 процента, идет рост чистой прибыли. Именно поэтому в экономике нам нужно идти туда, где нас ждут, на рынки сбыта, где любят нашу продукцию, – уверена депутат.

Она напомнила слова Главы государства, что против нас идет гибридная война и все, что от белорусов требуется, – правильное понимание ситуации и единство в обществе.

– Тема с государственным флагом также стала предметом разговора. И вернемся к международным нормам. Существует понятие международного правопорядка. Одно из важнейших его условий – не вмешиваться в дела, во внутреннюю компетенцию любого государства. Все государства пользуются суверенным правом. Тогда вопрос: на каком основании снимаете государственный флаг суверенного государства? Вряд ли чиновники Латвии и Литвы самостоятельно додумались до таких действий, – считает парламентарий.

Сегодня на встрече обсуждали и главный документ Беларуси – Конституцию, затронули много направлений этого жизненно важного закона.

– Несмотря на то что встреча длилась больше четырех часов, Президент ответил на все вопросы. Давление на нашу страну не ослабевает, внешние и внутренние угрозы, непредсказуемые события заставляют быть всегда начеку, но Президент верит в мудрость и благоразумие белорусов. И нам есть что беречь и передать будущим поколениям. Глава государства уверен: нам нужно смотреть вперед, когда все смотрят под ноги, – процитировала Ирина Довгало. 

Фото Таты Кавериной
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