Депутат: нам есть что беречь и передать будущим поколениям

Парламентарий подчеркнула, что международное право – это право между государствами, а не превосходство одного над другим. Действия наших служб были законными и обоснованными.– уверена депутат.Она напомнила слова Главы государства, что против нас идет гибридная война и все, что от белорусов требуется, – правильное понимание ситуации и единство в обществе.– считает парламентарий.Сегодня на встрече обсуждали и главный документ Беларуси – Конституцию, затронули много направлений этого жизненно важного закона.– процитировала Ирина Довгало.Фото Таты Кавериной