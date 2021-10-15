Депутат на площадке ЦЕИ: мы хотим слышать не осуждение, а конструктивные предложения

«Мы должны отстаивать равноправное сотрудничество между странами, которые входят в Центрально-Европейскую инициативу, в политической сфере и по актуальному вопросу взаимодействия в борьбе с распространением ковидной инфекции». Таким мнением с журналистами поделился член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Дик. Сегодня белорусские парламентарии приняли участие в заседании Парламентской ассамблеи Парламентской структуры Центрально-Европейской инициативы, которое проходило в онлайн-формате. Депутат подчеркнул:





– Чтобы мы от партнеров слышали не какие-то нотки осуждения, а полезные конструктивные предложения, на которые мы с удовольствием откликнемся и будем взаимодействовать в решении проблем, стоящих не только перед Европой, но и перед всем миром. На сегодня роль Центрально-Европейской инициативы пока не так ярко выражена, но со временем она должна быть увеличена. И независимо от того, к каким политическим блокам принадлежит та или иная страна, мы должны объединиться в решении глобальных проблем.





В качестве примера депутат привел опыт борьбы отдельных стран с коронавирусной инфекцией. По мнению депутата, с течением времени та позиция, которую занимала наша страна в борьбе с коронавирусом, доказала свою эффективность.





– Мы доказали это результатами, – дополняет Сергей ДИК. – Сегодня я ознакомился с данными, и, например, в Европе Литва занимает первое место по заболеваемости и третье по смертности. Наша страна по показателям, конечно, отличается. В Беларуси ситуация тоже непростая, это подчеркивал и министр здравоохранения. Мы все это понимаем, но ситуация управляема благодаря той системе, которая была выстроена ранее и которая показала свою эффективность в борьбе с ковидом. Думаю, что перенимать такой положительный опыт будет сложно, но я убежден, что другого выхода из данной ситуации, связанной с ковидом, не существует.

По итогам работы участники из 18 стран приняли итоговую декларацию, которая признает ЦЕИ важным форумом регионального сотрудничества.