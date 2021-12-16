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  2. Депутат: социсследование подтвердило желание общества сохранить социально ориентированное государство

Депутат: социсследование подтвердило желание общества сохранить социально ориентированное государство

Такое мнение порталу sb.by высказала Галина Лагунова, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по экономической политике.

По ее словам, результаты масштабного исследования «Беларусь. Мнение о будущем» показали, что наше общество выступает за сохранение фундаментальных основ, благодаря которым было построено сильное социально ориентированное государство.

– На референдуме в ходе корректировки Конституции будет проработан образ будущего Беларуси. Любые правовые усовершенствования должны формировать условия для развития стабильного и процветающего государства. Результаты многоступенчатого исследования отражают серьезный подход людей к предстоящему плебисциту. Инициатива поддержана и принята. Более 63% белорусов планируют участвовать в судьбоносном для страны событии. Обсуждение важности предстоящих перемен началось с диалоговых площадок, которые проходили в широком формате. На этом работа не закончена. Основная задача на сегодня  – продолжение информационно-разъяснительной работы. Мы с коллегами активно занимаемся этим вопросом, – отметила Галина Лагунова.

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