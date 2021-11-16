SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.47
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Депутат: мирное население Ближнего Востока позволило сорвать маску лжи

Депутат: мирное население Ближнего Востока позволило сорвать маску лжи

Об этом в эфире "Панорамы" на телеканале "Беларусь 1" сообщил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виталий Уткин, комментируя бесчеловечное отношение польского правительства по отношению к беженцам.


- На территории Беларуси фашистами был создан под открытым небом лагерь Озаричи. Сегодня та ситуация, которая создана польским правительством и европейскими политиками, ничем не отличается. Это та же колючая проволока, это те же вооруженные охранники, это тот же лай собак, который сегодня окружил мирных граждан, - обратил внимание Виталий Уткин.

По словам депутата, со стороны Польши, польских политиков и правительства, а также Евросоюза при поддержке Соединенных Штатов Америки создается гетто.

- Новое гетто в 21 веке. Это те лжедемократические лозунги, которые они высказывают. Сегодня мирное население Ближнего Востока позволило сорвать маску лжи, - резюмировал Виталий Уткин.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей БИБИКОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы