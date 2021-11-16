Депутат: мирное население Ближнего Востока позволило сорвать маску лжи

Об этом в эфире "Панорамы" на телеканале "Беларусь 1" сообщил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виталий Уткин, комментируя бесчеловечное отношение польского правительства по отношению к беженцам.
- На территории Беларуси фашистами был создан под открытым небом лагерь Озаричи. Сегодня та ситуация, которая создана польским правительством и европейскими политиками, ничем не отличается. Это та же колючая проволока, это те же вооруженные охранники, это тот же лай собак, который сегодня окружил мирных граждан, - обратил внимание Виталий Уткин.
По словам депутата, со стороны Польши, польских политиков и правительства, а также Евросоюза при поддержке Соединенных Штатов Америки создается гетто.
- Новое гетто в 21 веке. Это те лжедемократические лозунги, которые они высказывают. Сегодня мирное население Ближнего Востока позволило сорвать маску лжи, - резюмировал Виталий Уткин.