Депутат Маркевич: размещение беженцев в логистическом центре несколько успокоило ситуацию

Об этом заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Александр Маркевич, комментируя обстановку на белорусско-польской границе и сложившуюся с беженцами ситуацию:
– Мы, как и весь белорусский народ, как и вся мировая общественность, обеспокоены теми событиями, которые происходят в районе «Брузгов». Мы видим, в каких условиях находились люди. И, когда вчера было принято решение о размещении в логистическом центре не только детей, но и всех желающих, это несколько успокоило ситуацию. И мы не могли остаться безучастными. Мы привезли и помощь, и продукты, и средства гигиены для того, чтобы помочь этим людям, которые вот уже практически 10 дней находятся в таких невероятно сложных условиях.