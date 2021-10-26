Депутат: люди, поддавшиеся эмоциональному всплеску в 2020-м, поняли, что могли потерять

Таким наблюдением депутат Палаты представителей Денис Карась поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Те мои избиратели, которые в прошлом году после августа высказывали определенный негатив, сейчас даже приходили и извинялись, говорили, что поддались эмоциям, нерассудительно себя повели, – отметил Денис Карась. – Особенно я увидел положительную динамику в этом плане после "Большого разговора с Президентом". Когда Глава государства больше 8 часов открыто, откровенно отвечал на все вопросы, а западные СМИ по шаблону пытались задать один и тот же вопрос – это положительно повлияло [на представление общества о происходящем в информационном поле]. Люди видят, что, несмотря на фейковые вбросы, которые пытаются представить со стороны, они ходят в магазины, на работу, получают зарплату, у них мощный социальный пакет (медобслуживание, образование)… И в то же время видят, что сейчас происходит в близлежащих странах: Украине, Прибалтике.
Депутат добавил:
– Работа все равно еще предстоит: есть заблудшие люди, и с ними надо работать. Но в большей степени те, кто поддался эмоциональному всплеску в 2020-м, поняли, что могли потерять.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.