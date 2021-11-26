Депутат: кризис с беженцами быстро не закончится. Белорусы хотят решать проблемы, а поляки - создавать

Таким мнением поделился депутат Палаты представителей, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
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– Я думаю, что кризис с беженцами на белорусско-польской границе быстро не закончится по одной простой причине: белорусы хотят решать проблемы, а польские коллеги хотят их создавать. С одной стороны, мы должны обращаться к мировому сообществу, а с другой – делать всё, чтобы самостоятельно решить проблему, – сказал Гайдукевич.
Парламентарий также добавил:
– По всем международным нормам беженцам давно должен быть предоставлен гуманитарный коридор. В отношении Польши должны ввести санкции за бесчеловечное отношение к женщинам и детям, практически за геноцид на границе.