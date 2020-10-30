Депутат: Конституцию нужно реформировать не под политическую обстановку, а обдуманно

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По его словам, Конституция – важнейший документ, цементирующий права и обязанности в любом обществе. Поэтому Основной Закон нужно реформировать не под политическую обстановку и обдуманно решить, как перераспределить полномочия между госорганами и ветвями власти., – отметил Алексей Егоров.Он также высказал идею на время работы над изменениями в Основной Закон создать широкомасштабную структуру в виде Конституционного совета, которая будут включать юристов, представителей общественных объединений и политических партий., – сказал депутат и добавил, что на диалоговых площадках нужно искать компромиссные идеи.Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин подчеркнул, что идеи изменений в Конституцию должны писать профессионалы-юристы. Нужно как можно больше говорить с людьми, дискутировать и понимать, что будут разные мнения, и их учитывать. По его словам, чем шире будет диалог, тем сплоченнее будет общество.Сегодня в Витебском государственном университете прошла диалоговая площадка. В ней приняли участие представители власти и общественных объединений, депутаты Парламента, сенаторы. Стороны обсудили темы и предложения из регионов, поступившие по итогам диалоговых площадок. Участники встречи подытожили, что перемены должны идти эволюционным путем. Также эксперты обратили внимание: когда над проектом изменений в Основной Закон начнет трудиться рабочая группа, в этом процессе должна быть максимальная открытость.